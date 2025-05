Den 21-Jährigen zieht es nach zwei Jahren in der Landeshauptstadt Thüringens weiter nach Niedersachsen. "Wir nehmen Robins Abgang mit einem lachenden und einem weinenden Auge wahr. Lachend, weil wir uns für ihn freuen, dass er den nächsten Schritt in der 3. Liga machen kann und sich bei uns so hervorragend weiterentwickelt hat", erklärte Cheftrainer Fabian Gerber in einer Vereinsmitteilung.

Seit seinem Wechsel von der SG Barockstadt Fulda in die Blumenstadt im Sommer 2023 absolvierte Fabinski 42 Spiele für RWE, in dieser Saison fehlte er in der Liga nur zwei Spiele und stand 28 Mal in der Startelf. "Wir verlieren mit ihm einen herausragenden Akteur und einen tollen Charakter – einen feinen Jungen, den wir gerne noch länger bei uns gehabt hätten", so Gerber weiter.