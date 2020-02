"Wir können und wollen in den nächsten Wochen nicht auf das geliebte rot-weiße Trikot verzichten", wurde in einer gemeinsamen Erklärung des Nachwuchsleistungszentrums, des Pro-RWE-Nachwuchspaten e. V., des Fanrates sowie der aktiven Gruppen aus der sogenannten "Steigerwaldkurve" betont. In diesem Rahmen möchten die Beteiligten "gleichzeitig unseren Beitrag liefern, dass der Spielbetrieb am Laufen gehalten und die Existenz des FC RWE e. V. gesichert" werde. Sämtliche Eintrittspenden kommen direkt der Nachwuchsabteilung zugute, wurde angekündigt.