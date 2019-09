Erfurts Trainer Thomas Brdaric hatte einen Matchplan ausgearbeitet, der aber zunächst ins Wanken geriet. Bereits nach fünf Minuten mussten die Thüringer einem Rückstand hinterherlaufen. Aus dem Gewühl heraus reagierte Berlins Lukas Krüger am schnellsten und schob den Ball über die Linie. Die Führung spielte dem BFC natürlich in die Karten, der sich nun mehr aufs Verteidigen verlegte. So langsam ergriffen die Erfurter die Initiative, allein es fehlte an den zündenden Ideen. Die beste Chance zum Ausgleich hatten die Thüringer nach einem ruhenden Ball in der 36. Minute, aber Rico Gladrow zirkelte das Leder um Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Mit 0:1 ging es zum Pausentee.

Hart umkämpfte Partie: Erfurts Pierre Becken im Fight gegen Berlins Lukas Krüger. Bildrechte: Karina Hessland-Wissel