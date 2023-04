Das Abstimmungsergebnis bedeutet aber nicht zwangsläufig die Absetzung von Reinhardt. Vielmehr muss die zuständige Richterin nun über den Antrag der Gläubigerversammlung entscheiden. Und zwar unabhängig. Nach Meinung von Stephan Madaus, Professor für Insolvenzrecht an der Martin-Luther Universität, dürfte sich die Richterin in ihrer Begründung nicht einmal auf dieses Abstimmungsergebnis berufen. Ansonsten wäre es anfechtbar. Nach MDR-Informationen will die zuständige Richterin ihre Entscheidung Ende der kommenden Woche verkünden. Beschließt sie die Abberufung von Volker Reinhardt, müsste schnellstmöglich ein neuer Insolvenzverwalter eingesetzt werden. Reinhardt würde dann aber immer noch der Beschwerdeweg offen stehen. Der Insolvenzanwalt wollte sich nach der Abstimmung noch nicht dazu äußern.