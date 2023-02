Fußball | Regionalliga Welche Folgen hat das neue Gutachten zum RWE-Insolvenzverwalter?

Hauptinhalt

Droht dem RWE-Insolvenzverfahren eine monatelange Hängepartie – und dem Verein am Ende das Aus? Das wird von der Bewertung eines Gutachtens abhängen, das Insolvenzverwalter Nikolaus Schmidt (Halle) am Dienstag (31.01.2023) bei Gericht eingereicht hat. In Auftrag gegeben wurde das Gutachten im vergangenen März, weil die Arbeit des RWE-Insolvenzverwalters Volker Reinhardt von manchen Gläubigern kritisiert worden war.