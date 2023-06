Im Alter von 17 Jahren gab Seaton sein Debüt für die A-Nationalmannschaft Jamaikas und lief insgesamt 14 Mal für sein Heimatland auf. 2020 wechselte der Mittelstürmer nach Deutschland zum Drittligisten FC Viktoria Köln. In der Saison 2021/22 war er in der Regionalliga Nord für Schwarz-Weiß Rehden aktiv, erzielte dabei acht Treffer und gab vier Vorlagen.



Anfang 2022 spielte Seaton kurzzeitig beim FC Erzgebirge Aue vor. Für das Probetraining war Sportdirektor Pavel Dotchev verantwortlich, der ihn einst in Köln trainierte. Seaton erhielt bei den "Veilchen" aber keinen Vertrag. Beim Berliner AK kam er in der abgelaufenen Saison auf sieben Tore und zwei Vorlagen.