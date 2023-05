Volker Reinhardt hat beim Amtsgericht Erfurt Beschwerde gegen seine Abberufung als Insolvenzverwalter von Rot-Weiß Erfurt eingelegt. Nach eigenen Angaben hat er diese Beschwerde am Montag (08.05.2023) übermittelt, also am letzten Tag der zweiwöchigen Einspruchsfrist.

Im Erfolgsfall müsste Reinhardt wieder als Insolvenzverwalter des Erfurter Traditionsklubs eingesetzt werden. Die Entscheidung über die Beschwerde könnte das Amtsgerecht fällen, in der Regel wird der Fall aber an die nächsthöhere Instanz weitergereicht, also an das Landgericht Erfurt. Das wird in spätestens vier bis sechs Wochen die endgültige Entscheidung treffen. Über die Gründe für seine Beschwerde wollte sich Reinhardt nicht im Detail äußern. Er sagte lediglich: "Mir geht es darum, eine Entscheidung zu revidieren, die ich für falsch halte."