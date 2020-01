Der Verein hat massive Geldprobleme. Erst am Donnerstag war publik geworden, dass die am 15. Januar fälligen Dezembergehälter nicht gezahlt werden konnten. RWE-Interimstrainer Robin Krüger hatte dem MDR einen entsprechenden Bericht der "Bild" bestätigt. Das für Samstag (18. Januar) bei Südwest-Regionalligist Kickers Offenbach angesetzte Testspiel musste der Verein absagen. Zudem soll RWE laut bild.de (Freitag, 17. Januar) sowohl mit drei Monatsmieten für das Steigerwaldstadion in Rückstand sein als auch offene Forderungen beim Caterer haben.



Insolvenzverwalter Volker Reinhardt wollte sich am Freitag auf MDR-Anfrage nicht äußern, informierte am Nachmittag allerdings in einer offiziellen Pressemitteilung, dass er beim Insolvenzgericht die Masseunzulänglichkeit des Vereins angezeigt hat. Dieser Schritt sei notwendig geworden, da "aufgrund der aktuellen Geschehnisse der Massebestand nicht ausreicht, um sämtliche Kosten und weitergehende Masseverbindlichkeiten zu decken", ließ er sich zitieren. "Das bedeutet, dass Zahlungen auf die Verbindlichkeiten von Rot-Weiß Erfurt aktuell nicht geleistet werden können." In einer Krisensitzung am Freitagvormittag hatte Reinhardt die Erfurter Vereinsverantwortlichen von diesem notwendig gewordenen Schritt unterrichtet.