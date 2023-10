Der 21-Jährige steht im Kader der Afrikaner für das Freundschaftsspiel am 17. Oktober gegen die Komoren im französischen Fos-sur-Mer. "Für mein Vaterland zu spielen war schon immer mein Traum", wurde Lopes Cabral in einer offiziellen Vereinsmitteilung zitiert. Der in den Niederlanden geborene RWE-Leistungsträger war im Sommer 2022 aus Helsingborg nach Thüringen gekommen. In der aktuellen Saison steuerte er drei Vorlagen in bis dato neun Punktspielen für das Team von Trainer Fabian Gerber bei.



Sommerneuzugang Zebrauskas wiederum, der in der Vergangenheit bereits drei Länderspiele für Litauens A-Team bestritt, gehört nun zum aktuellen U21-Team des baltischen Landes, das die EM-Qualifikationsspiele gegen Island und Tschechien vor der Brust hat.