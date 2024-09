Der FC Rot-Weiß Erfurt hat am Montag (2. September) die Trennung von gleich drei Spielern bekanntgegeben. Bekanntester Akteur darunter ist Michael Seaton. Der einstige jamaikanische Nationalspieler, im Sommer 2023 vom Berliner AK gekommen, war in der Vorsaison mit 13 Toren und fünf Vorlagen in 28 Regionalliga-Einsätzen der Topscorer im Team von Cheftrainer Fabian Gerber.