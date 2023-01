Das Interesse an der Mitgliederversammlung war groß, rund 250 der aktuell 1.685 Mitglieder waren gekommen. Zwar ist die Gesamtzahl der Mitglieder während der Insolvenz deutlich weniger geworden, aber die Tendenz ist wieder positiv. Seit Saisonbeginn sind 300 neue dazu gekommen. Auch die Finanzen sind in Ordnung. Das abgelaufene Geschäftsjahr (01.07.21 bis 30.06.22) hat der RWE mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen. 320.000 Euro hat der Verein eingenommen und 308.000 Euro ausgegeben.

Zu Beginn der Veranstaltung hatte Insolvenzverwalter Volker Reinhardt einen Lagebericht abgegeben und sich den Fragen der Mitglieder gestellt. In den nächsten Wochen wird eine Gläubigerversammlung stattfinden, in der über den vorliegenden Insolvenzplan abgestimmt werden soll. Ob der Verein dann gelöscht wird oder unbelastet neu starten kann, ist noch offen. Überraschend war, dass Reinhardt den ehemaligen RWE-Präsidenten Rolf Rombach öffentlich angegriffen hat. Dieser würde "die Verantwortung dafür tragen, dass der Verein jetzt in dieser misslichen Lage ist", sagte Reinhardt. Und Rombach trage weiter dazu bei, dass die Lage sich nicht verbessere.