Wie der Regionalligist am Dienstag (4. Februar 2025) mitteilte, wechselt Artur Voilenko zu den Thüringern. Der 20-jährige Innenverteidiger, gebürtig aus Estland, spielte zuletzt in Litauen beim FK Sirijus Klaipeda und unterschrieb in Erfurt einen Vertrag bis Juni 2026.