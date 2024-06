Der 19-jährige Boboy unterschrieb bei RWE einen Dreijahresvertraf bis Juni 2027, wie der Verein am Freitag (28. Juni 2024) mitteilte. Der Rechtsfuß absolvierte in der abgelaufenen Saison 27 von 29 möglichen Spielen für den FC Hennef 05 in der Mittelrheinliga, wobei ihm zwei Tore und eine Vorlage gelangen.