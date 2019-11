Nach einer Flanke aus dem linken Halbfeld landete der Ball im Strafraum der Erfurter, den Christian Skoda nach Kopfballverlängerung souverän zur 1:0-Führung einnickte. RWE ließ sich davon nicht schocken und zeigten nur zwei Minuten später eine Reaktion. Rico Gladrow fand mit einem Freistoß aus dem Mittelfeld Petar Lela im Strafraum der VSG, dessen sehenswerter Kopfball den umgehenden Ausgleich brachte. In der Folge entwickelte sichein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Die besseren Möglichkeiten erspielte sich zunächst die Krüger-Elf. Erst scheiterte Marc Brasnic aus fünf Metern am Altglienicker Schlussmann Dan Twardzick (21.), ehe Selim Aydemir den Ball nach einer flachen Hereingabe von Ali Abu-Alfa aus sieben Metern am Tor vorbei schob (30.).

In Halbzeit zwei zeigten beide Mannschaften einen ähnlich engagierten Auftritt wie zuvor - jedoch fehlte stets der letzte Wille bei den Abschlüssen, sodass nur selten wirkliche Gefahr aufkam. Die Altglienicker erwischten einen guten Start und übernahmen zunehmend die Kontrolle. Erfurt hingegen stand hinten sicher. Sinnbildlich für die Offensivaktionen nach der Pause waren die Altglienicker Kevin Stephan (75.) und Christian Skoda (83.), die beide vollkommen frei zum Kopfball kamen und jeweils viel zu wenig aus ihren Chancen rausholten. Die beste Chance der Gastgeber bot sich Francis Adomah, der aus der eigenen Hälfte startete und bis in den Strafraum der Gäste durchmarschierte. Sein Abschluss mit der Pieke blieb jedoch kein Problem für Schlussmann Twardzik (81.). Schließlich endete die Partie im Steigerwaldstadion mit einer gerechten Punkteteilung. Ein durchaus gelungenes Ligadebut für den Erfurter Interimstrainer Robin Krüger, dessen Mannschaft ein vollkommen anderes Gesicht zeigte als in den vergangenen Wochen. Die Hoffnung der Erfurter Fans, die ihrem Team nach Abpfiff minutenlang applaudierten, dürfte wieder leben.

Karsten Heine (Altglienicke): "Ein durchaus interessantes und abwechslungsreiches Spiel. Wir sind eigentlich optimal in die Partie gekommen, mussten allerdings gleich den Ausgleich hinnehmen. Danach haben wir zu viele Chancen der Erfurter zugelassen. In der zweiten Halbzeit war es von unserer Seite aus etwas besser. Es ist uns besser gelungen, die Bälle vorne fest zu machen und auch mal in das Kombinieren zu kommen. Den Punkt nehmen wir gerne mit. Wir nicht so vermessen sind zu sagen, dass wir jetzt glauben, ohne weiteres durch die Saison zu gehen."



Robin Krüger (Erfurt): "Wenn ich vielleicht einen kleinen Anteil an dem Punktgewinn habe, dann ist der Thomas Brdaric gewidmet, der die letzten eineinhalb Jahren hier tolle Arbeit geleistet hat und für mich ein wichtiger Ansprechpartner war. Den Punkt nehmen auch wir gerne mit - gegen den Tabellenführer ist das glaube ich nicht das schlechteste Resultat. Der frühe Ausgleich war unglaublich wichtig für uns. Danach war es ein intensives Regionalligaspiel mit hoher Intensität. Die Jungs haben alles investiert. Aufgrund der Ausfälle konnten wir in der zweiten Halbzeit keine frischen Offensivspieler mehr bringen, deswegen ging es am Ende für uns darum den Punkt zu sichern."