Nach Informationen der beiden Zeitungen soll der 30-Jährige zum Cheftrainer befördert werden und einen Vertrag bis 30. Juni 2019 erhalten. Eine Unterschrift unter das besser dotierte Arbeitspapier sei "nur noch Formsache", wie die "TA" schreibt.



Krüger war bis zur Entlassung von RWE-Coach Thomas Brdaric am 13. November Trainer der Erfurter U19 in der Junioren-Regionalliga. Seither führt er das Team als Interimscoach und holte zuletzt in vier Spielen fünf Punkte. In der Regionalliga überwintern die Thüringer auf dem enttäuschenden 14. Tabellenplatz.