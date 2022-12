Im Konflikt der beiden Insolvenzverwalter kam es mittlerweile zu einem weiteren zivilrechtlichen Prozess. Nach Reinhardts Auffassung habe Rombach in seiner Zeit als RWE-Präsident unberechtigte Zahlungen geleistet und fehlerhafte Umsatzsteuererklärungen abgegeben. Insgesamt fordert Reinhardt Schadensersatz in Höhe von knapp 100.000 Euro. Das Urteil wird am 24. Februar verkündet.



Im Rahmen von verschiedenen Insolvenzanfechtungen nimmt Reinhardt den Ex-RWE-Präsidenten mit 16 Millionen Euro in die gesamtschuldnerische Haftung. Das behauptet zumindest der RWE-Insolvenzverwalter. Ob diese Forderungen in dieser Höhe gegen Rombach tatsächlich existieren, und ob sie eine rechtliche Grundlage haben, ist umstritten. Klar ist jedoch, dass die Millionen-Forderungen gegen Rombach hinfällig würden, wenn das seit 2018 laufende RWE-Insolvenzverfahren scheitert.