Rot-Weiß Erfurts 0:2-Heimpleite gegen die VSG Altglienicke hat weitreichende Folgen. Romario Hajrulla, der nach einem schlimmen Foul in der Anfangsphase verletzt ausgewechselt werden musste, wird mehrere Wochen ausfallen. Auch wenn der befürchtete Kreuzbandriss ausgeschlossen werden konnte, ist der Topstürmer der Vereins (neun Tore) aufgrund einer Einblutung im rechten Knie aktuell nicht in der Lage zu trainieren. Das berichtete die "Thüringer Allgemeine" am Mittwoch (23.02.2023). Nach der ersten Untersuchung rechnet man mit einer Zwangspause von mindestens vier bis sechs Wochen.

Hajrulla wurde beim Spiel am Dienstag nach zehn Minuten bei einer Umschaltsituation im Mittelfeld von Altglienickes Philipp Zeiger mit ausgestrecktem Bein und offener Sohl hart am Schienbein getroffen. Der 24-jährige Albaner blieb daraufhin lange liegen und musste auf dem Feld behandelt werden, bevor er mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Kabine humpeln konnte. Zeiger bekam keinen Platzverweis und traf dann in der zweiten Halbzeit zur Berliner Führung, die Erfurts Niederlage einleitete.