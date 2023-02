Nach der schweren Verletzung von Romarjo Hajrulla im Spiel gegen die VSG Altglienicke bricht nun die Stütze auf dem Weg zur Regionalliga-Meisterschaft weg. Nach Vereinsangaben hat sich Samuel Biek am vergangenen Wochenende im Spiel gegen den Chemnitzer FC schwer verletzt und muss operiert werden. Demnach zog sich der defensive Mittelfeldspieler einen Mittelfußbruch zu. Das hätten Röntgen-Untersuchungen ergeben.

Nachdem wir in der Hinrunde bis auf wenige Ausnahmen von langwierigen Verletzungen verschont geblieben sind, kommt es nun knüppeldick. Die Ausfälle sind brutal bitter für die Spieler selbst, aber auch für uns als Mannschaft in dieser wichtigen Phase der Saison.

Biek gehörte in dieser Saison bislang zu den absoluten Leistungsträgern. Er stand in 18 Regionalliga-Spielen in der Startelf und wird nun mindestens zehn Wochen nicht zur Verfügung stehen.