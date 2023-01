Die Hinrunde ist für Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt fast nicht zu toppen. 15 Spiele, 31 Punkte. Platz zwei in der Regionalliga Nordost. Und das als Aufsteiger. Geht der Höhenflug so weiter, könnte am Ende – eine erfolgreiche Relegation inklusive – das Wunder von Erfurt mit der Rückkehr in die 3. Liga perfekt sein. Franz und Fabian Gerber würde in diesem Fall wohl ein Denkmal gebaut werden.

Franz Gerber rettete den Verein, als er 2020 als Investor und Geschäftsführer komplett einstieg, sein Sohn ist seit August 2021 Trainer und erfolgreicher als Julian Nagelsmann vom FC Bayern München. Gerber blickt auf eine Quote von 2,37 Punkten, Nagelsmann ist mit 2,36 Punkten einen Hauch schlechter. Logisch, dass nicht nur Erfurter Spieler, sondern auch der Trainer, der zuvor als Co-Trainer beim 1. FC Nürnberg gearbeitet hat, auf dem Zettel anderer Vereine stehen. "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es keine Anfragen gab", sagt Gerber im Interview mit "Sport im Osten".

Abwanderungsgedanken beschäftigen den Ex-Profi aber nicht. "Ich fühle mich in Erfurt wohl und habe noch einiges vor. Wir sind noch lange nicht am Ende", sagt Gerber, der aber auch weiß, wie das Geschäft läuft: "Im Sport weiß man nie, was passiert." Auch deshalb hat er Verständnis für Spieler, die sich lukrativen Angeboten nicht verwehren. Doch stand Donnerstag, 5. Januar 2023, wird Erfurt mit dem gleichen Kader in die verbleibenden Spiele starten.

Trainer Fabian Gerber muss zum Start in die Vorbereitung nur auf Kay Seidemann verzichten. Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Trainingsstart ohne Seidemann

"Die Wechselfrist läuft ja noch den ganzen Januar. Stand heute kann ich sagen, dass wir alle Spieler halten können. Im Sommer wird es aber einen mittelgroßen Umbruch geben", blickte er schon mal voraus. Beim Trainingsstart am Donnerstag waren mit Ausnahme von Kay Seidemann, der nach einem Infekt erst am Montag ins Training einsteigen wird, alle Spieler an Bord.

Stand heute kann ich sagen, dass wir alle Spieler halten können. Im Sommer wird es aber einen mittelgroßen Umbruch geben Fabian Gerber, Trainer Rot-Weiß Erfurt

Die Vorbereitung ist kurz und knackig, weil Erfurt vor dem geplanten Start am 28. Januar gegen den FSV Luckenwalde noch zwei Nachholspiele absolvieren muss. Am 20. Januar kommt Altglienicke, am 25. Januar gastieren die Thüringer bei Chemie Leipzig. Beide Spiele waren vor der Weihnachtspause witterungsbedingt ausgefallen.