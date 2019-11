Die Thüringer hatten zuletzt drei Niederlagen ohne ein eigenes erzieltes Tor eingesteckt. Sie stehen in der Nordost-Staffel mit 15:24 Treffern auf Tabellenrang 15. Bis zur Winterpause stehen vier Punktspiele an. Im Heimspiel am 23. November begrüßen die Erfurter Tabellenführer VSG Altglienicke.