Die Uhr läuft gegen den taumelnden Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt. Nach den Hiobsbotschaften der Vorwoche , an deren Ende Insolvenzverwalter Volker Reinhardt die Masseunzulänglichkeit des Vereins anzeigen musste, braucht es schnellstens neues Geld. Vom bisherigen Hauptinvestor, der im letzten Herbst mit 40 Prozent eingestiegenen Leipziger "A.S.G.V. Grundbesitz und Verwaltung GmbH" unter Geschäftsführer Andreas Scheibe, wird das nicht mehr zu erwarten sein.

Das Amtsgericht Jena bestätigte dem MDR am Montag (20. Januar), dass die Ausgliederung der RWE-Spielbetriebs-GmbH gescheitert ist. Grund: Das dafür notwendige Kapital war nicht vorhanden. Zwar hatte Insolvenzverwalter Reinhardt den MDR im Oktober 2019 noch versichert, dass das Geld bereits geflossen sei. Auch Christian Zoller, Anwalt des Hauptinvestors, bestätigte am vergangenen Donnerstag (16. Januar) auf MDR-Nachfrage schriftlich, dass die Investoren die "vertraglich geschuldeten Leistungen" erbracht haben. Jedoch reichte das Geld für die Gründung der GmbH offensichtlich nicht aus. Das bedeutet: Gibt es keine GmbH, sind die Verträge mit den Investoren hinfällig.

In einer am Montagnachmittag (20. Januar) veröffentlichen Pressemitteilung betonte Volker Reinhardt, dass die existenzgefährdete Lage entstanden sei, "weil der Hauptinvestor seine Zahlungsverpflichtungen nicht vertragsgemäß" erfüllt habe.



Der Hauptinvestor beklagte, dass Insolvenzverwalter Reinhardt das geflossen Kapital unsachgemäß verwendet hätte. Reinhardt hingegen besteht darauf, "dass die eingezahlten Gelder sowohl dazu dienen, die Fortführung des Spielbetriebs abzusichern, als auch die ab dem 01. Januar 2019 entstandenen Verbindlichkeiten des RWE abzutragen."



Er betonte zudem, die "Investoren stets zeitnah und transparent über die finanziellen Entwicklungen und aktuellen Zahlen" informiert zu haben. Auch den Vereinsgremien sei Einsicht in die Verträge ermöglicht worden.