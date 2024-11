Gonda, der sich nach seinem Wechsel im Sommer vom KFC Uerdingen in Erfurt direkt als Stammspieler etabliert hatte, wird seinem Verein damit frühestens nach der Winterpause am ersten Februar-Wochenende wieder zur Verfügung stehen. Bislang konnten die Thüringer den Ausfall allerdings gut kompensieren. Gerbers Mannschaft ist seit acht Spielen ungeschlagen, holte dabei 18 Punkte und steht vor dem Heimspiel am Samstag gegen Altglienicke (14 Uhr im Liveticker) auf einem starken dritten Tabellenplatz.