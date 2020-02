"Das macht unsere Arbeit in Zukunft natürlich nicht leichter", kommentierte Henri Fuchs, Leiter des Erfurter Nachwuchsleistungszentrums, in der "Thüringer Allgemeine" die Aberkennung des Status als NLZ. Er verwies darauf, dass bei Vereinswechseln von in Erfurt ausgebildeten Talenten mögliche Ausbildungsentschädigungen nicht mehr gezahlt würden. "Unser Ziel hat sich durch den Verlust des DFB-Status nicht verändert. Wir wollen in der kommenden Saison mit jungen Spielern in der Oberliga antreten", sagte Fuchs.