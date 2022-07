Der 20-Jährige Simon wurde in Chemnitz geboren und spielte seit 2011 beim CFC. Letzte Saison schaffte er den Sprung in die 1. Mannschaft und kam auf insgesamt 21 Regionalliga-Einsätze. Mit seiner Körpergröße von 1,94 Meter bringt soll er weitere Qualität und Flexibilität in den RWE-Angriff bringen.