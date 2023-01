"Ismael bringt als junger Spieler gute Anlagen mit und soll bei uns in Ruhe aufgebaut werden. Wir freuen uns sehr ihn bei uns in Erfurt zu haben und wollen ihn auf den nächsten Schritten unterstützen", wird RWE-Trainer Fabian Gerber in einer Pressemitteilung zitiert. Mansaray erhält in Erfurt einen Vertrag bis Juni 2024.