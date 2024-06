"Phillip konnte uns in der Rückrunde der abgelaufenen Saison in der Regionalliga West von seinen vielseitigen Qualitäten überzeugen. Ich freue mich sehr, dass Phillip uns in Zukunft weiterhelfen wird und bin überzeugt, dass wir noch viel Freude an ihm bei Rot-Weiß haben werden", sagte Sportdirektor Franz Gerber.