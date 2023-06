Kapitän Andrej Startsev hat seinen Vertrag beim FC Rot-Weiß Erfurt bis 2024 verlängert. Das gab der Fußball-Regionalligist am Freitag (2. Juni) in einer Pressemitteilung bekannt. Es sei "wunderschön, dass ich ein weiteres Jahr für diesen Verein und vor diesen unglaublichen Fans spielen darf", wird Startsev in der Mitteilung zitiert. Auch Trainer Fabian Gerber freut sich über die weitere Zusammenarbeit: "Andrej ist nicht umsonst unser Kapitän, er geht auf dem Feld mit Leistung und auch neben dem Platz voran."