Das Verhältnis zwischen den Gläubigern von Rot-Weiß Erfurt und Insolvenzverwalter Volker Reinhardt ist nicht das beste. Bei der letzten Versammlung im April hatten die Gläubiger Reinhardts Pläne blockiert und damit die Finanzierung des Insolvenzplans verhindert. Damals ging es um die Zustimmung für außergerichtliche Vergleiche, die eine sechsstellige Summe in die Insolvenzmasse gespült hätten.

Reinhard findet offensichtlich einen Investor

Um den Insolvenzplan dennoch aufzustellen, hat Reinhardt offensichtlich einen Geldgeber gefunden. Der erklärt sich bereit, frisches Geld in die Insolvenzmasse zu zahlen - allerdings nur, wenn der Plan angenommen wird. Wer der Investor ist und um wieviel Geld es sich handelt, wollte Reinhardt nicht preisgeben. Der Investor ist nötig, weil laut Insolvenzrecht die Gläubiger durch einen Insolvenzplan eine bessere Quote erhalten müssen, als im Regelverfahren. "Eine feste Quote steht noch nicht im Insolvenzplan", sagt Reinhardt. Denn es gebe noch zu viele Unwägbarkeiten.

Bislang ist noch keines der angekündigten Insolvenzanfechtungsverfahren vor einem Gericht verhandelt worden. Darüber könnten mehrere Millionen Euro in die Insolvenzmasse fließen und die Quote für die Gläubiger nach oben treiben. Im Insolvenzplan gibt es laut Reinhardt mehrere Szenarien. Das mittlere Szenario sieht eine achtprozentige Quote für die Gläubiger vor - immer abhängig vom Erfolg der Anfechtungsverfahren.

RWE-Präsident Fuchs mit gedämpftem Optimismus