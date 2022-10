Und während man in der Landeshauptstadt mittlerweile damit umgehen muss, in den Spielen als "Aufsteiger" in der Favoritenrolle zu sein, herrscht an den Kernbergen trübe Stimmung. Das 0:0 gegen den SV Lichtenberg 47 war das fünfte Unentschieden im sechsten Spiel – eins ging bei Chemie Leipzig mit 0:1 verloren. Erneut wurde auch aus dem Spiel heraus nicht getroffen, fehlte es aber auch an Ideen und Kreativität und an einem echten Leader, der die Mannschaft in solchen einer bescheidenden Situation mitreißen kann. "ForzaFCC" bringt es in einem Kommentar auf "Sport im Osten" auf den Punkt: "(...) Heute fährste nach Erfurt, blickst verschämt auf den Boden, versteckst dein FCC Emblem und hoffst, dass Dich kein Vieselbacher anspricht. So ändern sich die Zeiten. RWE spielt den Fußball, den wir gerne sehen würden (...)."

Große Ratlosigkeit beim FC Carl Zeiss Jena nach dem 0:0 gegen Lichtenberg Bildrechte: IMAGO/Karina Hessland