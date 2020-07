Eine gesicherte Finanzierung sieht anders aus

Davon ist derzeit nicht unbedingt auszugehen, weil noch keine Verträge über die angeblich mündlich zugesagte Finanzierung in Höhe von insgesamt 300.000 Euro vorliegen. Vielmehr hat RWE-Ehrenpräsident Klaus Neumann – der bei den Verhandlungen am Montag nicht dabei sein wird – schon Kritik am neuen Vereinspräsidenten Hans-Dieter Steiger geäußert und seine Sponsorenzahlung in Frage gestellt. Auch Ex-Präsident Frank Nowag will seinen Beitrag nur leisten, wenn alle anderen Sponsoren mitziehen. Eine gesicherte Finanzierung sieht anders aus.

RWE-Insolvenzverwalter Volker Reinhardt. Bildrechte: dpa

Aber nicht nur Reinhardt stellt Forderungen, auch RWE will nachverhandeln. Präsidium und Aufsichtsrat werden einen eigenen Vertragsentwurf in die Verhandlung einbringen. Kernpunkt: Sofortige Übertragung des Markenrechts an den "FC Rot-Weiß Erfurt e.V.". Reinhardt bietet nur eine Nutzung dieses Namensrechtes an. Das Namensrecht ist das Wertvollste, was der Verein noch besitzt – auch wenn sich ein konkreter Wert derzeit kaum beziffern lässt. Mit einem sportlichen Aufstieg würde der Markenwert aber deutlich steigen.

RWE will Reinhardt-Forderungen nachverhandeln