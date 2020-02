Darüber hinaus soll ein Konzept erarbeitet werden, das eine ausgeglichene wirtschaftliche Bilanzierung bei Wiederaufnahme des Spielbetriebs unter Amateurbedingungen in der Saison 2020/21 gewährleistet. Zu beiden Punkten soll ein verbindliches Mitgliedervotum an den Vorstand des Vereins verabschiedet werden. Die erste Mannschaft der Erfurter musste Ende Januar aus finanziellen Gründen den Spielbetrieb in der Fußball-Regionalliga Nordost einstellen. Ab der kommenden Saison will der FC Rot-Weiß einen Neustart in der Oberliga wagen.