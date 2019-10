RWE-Insolvenzverwalter Volker Reinhardt hat nur bekannt gegeben, dass das Stammkapital der RWE-Spielbetriebs GmbH auf eine Million Euro erhöht worden ist. Daraus kann man aber nicht schließen, dass für die 62 Prozent der Anteile auch 620.000 Euro gezahlt worden sind. Reinhardt bestätigte, dass diese 620.000 Euro mit einem Faktor multipliziert worden sind. Zum Vergleich: Auch der Chemnitzer FC hat seine Spielbetriebs-GmbH in der Regionalliga mit einem Stammkapital von einer Million Euro gegründet, die Anteile dann aber für zehn mal soviel verkauft. "Ein Faktor von zehn ist natürlich schwer darstellbar", reagiert Reinhardt auf den Chemnitz-Vergleich und weist im selben Atemzug darauf hin, dass beim CFC ja auch erst 11% der Anteile verkauft worden sind. Das kann man wohl als Fingerzeig verstehen, dass die 62 Prozent der Anteile in Erfurt deutlich günstiger zu haben gewesen sind als in Chemnitz. Der genaue Kaufpreis bleibt aber ein Geheimnis. Und auch die Käufer der GmbH-Anteile geben sich öffentlichkeitsscheu.

Eine gewisse Bekanntheit in Fußballkreisen hat der 65-jährige Franz Gerber, er war 17 Jahre Profi, unter anderem bei 1860 München, dem FC St. Pauli und Hannover 96. Anschließend arbeitete er als Trainer und Sportdirektor bei verschiedenen Klubs, unter anderem auf St. Pauli und bei Jahn Regensburg. Mit seiner "Franz Gerber Reha und Sportagentur" hat er 15 Prozent der RWE Fußball-GmbH erworben. Es halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass er bald die Position des Sportdirektors in Erfurt übernehmen könnte. Sein Amt als Sportdirektor bei Südwest-Regionalligist FC Gießen hat er niedergelegt und wird bei den Hessen nur noch als Berater tätig sein.

In der Summe haben die drei Investoren also 62 Prozent der RWE-Spielbetriebs GmbH erworben, der Verein hält entsprechend 38 Prozent. Ist das nicht ein klarer Verstoß gegen die "50+1 Regel?? Nein, sagt Reinhardt: "Diese '50+1 Regelung' bezieht sich nicht auf die Kapitalanteile, sondern auf die Stimmrechte." Und von diesen Stimmrechten haben die Investoren nur 49 Prozent. So stehe es auch in der Satzung und der NOFV habe auch schon grünes Licht gegeben, so Reinhardt.