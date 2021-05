Nach drei Jahren ist Schluss: Henrik Ernst verlässt den ZFC Meuselwitz. Wie der Regionalligist am Dienstag (11.05.2021) bekanntgab, wird der 34-Jährige nach dem Ende der Examensprüfungen im Rahmen seiner Ausbildung zum Lehrer sein Referendariat im Schuldienst beginnen. Ernst war 2018 zu den Zipsendorfern gestoßen und mit seiner Erfahrung in der Defensive ein wichtiger Ruhepol.

Auch Offensivspieler Timo Mauer wird den ZFC im Sommer verlassen. Nach Vereinsangaben will der gebürtige Schweinfurter versuchen, bei einem Drittligaverein unterzukommen. Mauer, der zwei Jahre in Meuselwitz gespielt hat, erzielte in der abgebrochenen Saison in 13 Partien insgesamt drei Tore.