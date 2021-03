Demnach unterschrieb der 34-Jährige einen neuen Einjahresvertrag bis 30. Juni 2022. Der gebürtige Hallenser absolvierte in vier Spielzeiten 80 Pflichtspiele für den 1. FC Lok und erzielte dabei zehn Tore. "Es macht mich stolz, in meine fünfte Saison zu gehen. Meine Lust, mein Ehrgeiz und der Spaß sind immer noch zu 100 Prozent vorhanden. Und natürlich will ich mit den Fans noch viele Siege im Bruno feiern", wird Pfeffer in der Pressemitteilung zitiert.