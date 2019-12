Im November erwischte es zwei weitere Übungsleiter. Thomas Brdaric, ob der schwachen Leistungen der Erfurter bei den Fans schon länger in der Kritik, musste am 13. gehen. Marco Vorbeck vom SV Babelsberg zwei Tage später. Bei RWE steht Robin Krüger derzeit an der Linie, beim SVB übernahm kurz vor Weihnachten Predrag Uzelac.



Zu guter Letzt verließ Heiko Scholz am 3. Dezember den FSV Wacker Nordhausen. Hier gab es aber keine Kündigung. "Scholle" nahm das Angebot der SG Dynamo Dresden an, erst Interims- und nach der anschließenden Verpflichtung von Markus Kauczinski dessen Assistenztrainer bei den in der 2. Bundesliga stark abstiegsgefährdeten Schwarz-Gelben zu werden. Da in Nordhausen bereits seit Monaten kein Gehalt mehr gezahlt wurde, war ihm die Entscheidung wohl nicht allzu schwergefallen. Beim mittlerweile insolventen FSV Wacker sind derzeit Tino Berbig und Mathias Peßolat in der Verantwortung.



Seit Neuestem muss sich auch Energie Cottbus nach einem neuen Übungsleiter umsehen, weil Claus-Dieter Wollitz nicht mehr wollte. Die vorzeitige Vertragsauflösung wurde - wie es heutzutage so schön heißt - "einvernehmlich" kurz vor dem vierten Advent vollzogen und war damit die achte vorzeitige Trennung von einem Trainer (allein zwei davon in Bischofswerda) in der laufenden Saison.