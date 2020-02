Der "Thüringer Allgemeinen" sagte der 44-Jährige: "Ich habe das Interview zur Kenntnis genommen und dabei festgestellt, dass darin haarsträubende Fehler und Unrichtigkeiten, was meine Person betrifft, enthalten sind." Er erwägt nun den Gang vor ein Gericht: "Meine Rechtsberater und ich prüfen intensiv die Einleitung rechtlicher Schritte." So hätte nur der Insolvenzverwalter Verträge unterschreiben können.

Reinhardt hatte in einem MDR-Interview am Samstag davon gesprochen, dass die Einstellung von Bornemann "sicher keine kluge Entscheidung" gewesen sei. Der Ex-Sportdirektor der TSG Neustrelitz habe ein Budget bekommen, "allerdings mussten wir feststellen, dass das Budget weit überzogen worden ist. Als wir das festgestellt haben, war es leider zu spät." Bornemann war Ende April 2019 trotz laufenden Vertrags gekündigt worden. Das Arbeitsgericht bestätigte diese, worauf hin er in Berufing ging. Darüber ist noch nicht abschließend entschieden. Im Zuge der Kündigung erhielt Bornemann dann die betriebsbedingten Kündigung.