Pierre Becken bleibt in der Regionalliga. Wechselt allerdings in die Nordstaffel. Bildrechte: imago images / Bild13

Nach dem Regionalliga-Ende von Rot-Weiß Erfurt haben vier Akteure noch einen neuen Verein gefunden. Verteidiger Pierre Becken bleibt in der Regionalliga, wechselt allerdings in die Nordstaffel. Dort schnürt er für den Tabellenachten BSV Rehden die Schuhe.

Maximilian Dentz als Trainer von Germania Halberstadt. Er hatte den Klub in den DFB-Pokal geführt. Bildrechte: Torsten Zettl

Auch Angreifer Dennis Blaser (Halberstadt), der frühere Dresdner und Hallenser Hendrik Starostzik (Pacific FC/Kanada) und Markus Mlynikowski (Berliner AK) heuerten im Winter im Ort in der beliebten Urlaubsregion Seeland an und verdienen ihr Geld jetzt in Dänemark.