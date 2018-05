Während die Oberlausitzer in der nächsten Saison weiter Regionalliga-Luft schnuppern, geht es für die Leutzscher eine Etage tiefer. Doch bekanntlich ist der Landespokal eine ganz andere Nummer und soll die Gastgeber nicht daran hindern, in die lukrative erste Runde des DFB-Pokals einzuziehen. Chemie-Trainer Dietmar Demuth brachte es nach dem letzten Punktspiel gegen Neustrelitz mit markigen Worten auf den Punkt: "Ich hoffe, dass wir uns da noch einmal straffen können. Insbesondere die Fans haben es verdient, dass wir diesen Scheißpott holen."

Gewiss werden die Neugersdorfer den Pokal nicht so einfach herschenken. Auf der Pressekonferenz des Sächsischen Fußball-Verbandes waren sich zumindest Diemar Demuth und FCO-Coach Manfred Weidner einig, dass es eine "enge Partie" wird. Das bestätigen die Punktspiel-Ergebnisse. In der Hinrunde verloren die Chemiker zuhause mit 0:1, in Neugersdorf trennten sich die Teams 0:0.