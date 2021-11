Fußball Sachsens Amateur-Fußball ruht am Wochenende

In Sachsen ist die Bettenbelegung in Krankenhäusern wegen Corona zum dritten Mal in Folge überschritten worden – die Überlastungsstufe ist damit erreicht. Für den Amateur-Fußball im Freistaat hat dies drastische Konsequenzen. "Am Freitag tritt die die Belastungsstufe ein, wonach der Spielbetrieb in Sachsen am kommenden Wochenende erstmal ruhen wird“, erklärt Volkmar Beier, Vorsitzender des Spielausschusses im Sächsischen Fußball-Verband, im SpiO-Interview.