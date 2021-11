Die ab Montag (08.11.2021) geltenden neuen Corona-Regeln betreffen auch den Amateur- und Breitensport. Spezielle Regeln für das Sporttreiben gibt es allerdings nicht, betonte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping am Freitag (05.11.2021) auf einer Pressekonferenz nach der Kabinettsitzung im Sächsischen Landtag in Dresden.

Die Regeln für den Amateursport seien zu interpretieren, "wie im privaten Kontakt, da haben wir zehn Personen plus alle die, die geimpft sind oder genesen sind, die zählen ja nicht. Genauso ist es im Sportbereich. Das hatten wir in der alten Corona-Schutzverordnung in der Überlastungsstufe drinstehen", erklärte Köpping.

Keinerlei Verständnis zeigte Köpping für Aufrufe sächsischer Sportverbände, die die neuen Regeln umgehen wollen: "Das ist eins unserer großen Probleme in Sachsen. Dass wir glauben, es ist uns doch egal. Ich halte das für verantwortungslos, wenn man so etwas sagt. Bei allen Problemen, die wir haben. Was tun wir denn den Menschen an, die sich nicht impfen lassen können?", fragte die sächsische Sozialministerin und fügte hinzu: "Wenn wir nicht alle mitziehen, werden wir das nicht schaffen, dann werden viele Menschen sterben."