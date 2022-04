"Unser Weg ist noch nicht zu Ende, und ich bin gerne weiter Teil dieses Weges“, sagte Pfeffer und fuhr fort: "Wir haben eine sehr gute Saison gespielt und hätten sie sogar beinahe krönen können. Wir wollen natürlich auch in der nächsten Saison und in den kommenden Jahren darauf hinarbeiten weiterhin so schlagkräftig zu sein."

Für Sportdirektor und Cheftrainer Almedin Civa, der am 27. April 50 Jahre alt wurde, ist die Nachricht ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk: "Wir sind froh, dass der Kapitän an Bord bleibt, denn wir wissen, was wir an ihm haben. 'Pfeffi' hat in diesem Jahr eine Riesensaison gespielt. Sascha ist zwar 35 Jahre, aber man denkt, er ist 25." Zudem schätzt Civa an dem Kapitän: "Er ist noch immer trainingsgeil und spielgeil. Er will jedes Spiel gewinnen. So einen Anführer braucht man einfach."