Fußball | Aufstiegsspiele 3. Liga SC Verl gegen Lok Leipzig am DFB-Hygiene-Konzept vorbei?

Bahnt sich hier eine Absurdität in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga an? Während Lok in Kleingruppen trainieren muss, darf Gegner Verl schon mit 30 Spielern im Vollkontakt trainieren. Während Lok auf Corona testet, zweifelt Verl diese Tests beim DFB nun an. Kippt der Verband das Hygiene-Konzept für die Aufstiegsspiele?