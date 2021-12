Es ist ruhig geworden um den Chemnitzer FC. Und das hat einen positiven Grund. Die Himmelblauen liefern seit einigen Wochen, haben sich gefestigt, zuletzt auch drei Siege in Folge eingefahren. Und gehen nun mit entsprechendem Optimismus in die Partie am Samstag (ab 16:00 Uhr live im TV und in der SpiO-App) gegen den SV Babelsberg.