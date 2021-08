Der sportlich arg gebeutelte Regionalligist ZFC Meuselwitz hat nun auch mit großen personellen Problemen zu kämpfen. Nach René Eckardt und Tobias Becker fällt mit Nils Miatke der nächste routinierte Neuzugang aus. Der Ex-Zwickauer laboriert an einer Zerrung im Oberschenkel. Ein Muskelfaserriss ist nicht ausgeschlossen. Zumindest für die Partien am Wochenende in Auerbach und kommende Woche gegen TeBe Berlin und in Fürstenwalde fällt der 31-Jährige definitiv aus.

Noch länger verzichten müssen die Meuselwitzer auf Stürmer Jeogr Jagupov, der sich im Jena-Spiel einen Innenbandriss im Knie zugezogen hat. Trainer Holm Pinder rechnet mit vier bis sechs Wochen Pause. Immerhin gab es bei Amer Kadric Entwarnung. Der Mittelfeldmann war nach einem Zweikampf am Samstag kurzzeitig bewusstlos. Nach einer Krankenhausuntersuchung geht es dem 26-Jährigen besser. Am Dienstag oder Mittwoch soll er ins Training einsteigen. "Das ist eine schwierige Situation. Und dann kommt auch alles zusammen", so Pinder, der am Wochenende auch auf die zuletzt aussortierten Firat Tuncer und Alexander Dartsch zurückgreifen will und muss.



"Wir brauchen alle." Angesichts der nach sechs Niederlagen in Folge komplizierten Situation will der Coach dennoch nicht von einem Schicksalsspiel in Auerbach sprechen. Stellt aber klar: "Wir müssen natürlich das Große und Ganze sehen. Und das ist der Verbleib in der Regionalliga. Wir wollen und müssen den Bock endlich umstoßen."