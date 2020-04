"Am schwersten hat es dabei unsere Kinder getroffen, die seit Wochen in der Isolation eingeschlossen sind und die Krise kaum begreifen. Neben der Schule fehlt vielen ihr zweites Zuhause - ihr Verein", sagte Winkler. Betroffen sind in Sachsen-Anhalt 30.000 Kinder und Jugendliche, in Thüringen jagen ursprünglich 34.000 Mädchen und Jungen dem Ball nach, in Sachsen werden 60.000 Nachwuchs-Fußballer gezählt. All diesen kleinen Ballkünstlern ist seit geraumer Zeit die Grundlage genommen.



Fast alles drehe sich um den Spielbetrieb im Profibereich. "Doch der eigentliche Wert des Sports und des Fußballs für die Gesellschaft , der liegt im Nachwuchsbereich unserer Vereine. Diesen jungen Talenten von morgen müssen wir die Bewegung und die sozialen Kontakte in den Vereinen wieder zurückgeben", so die Forderung von Winkler. Er regt an, dass nach überstandener Krise der Übergang zum normalen Vereins-und Verbandsleben "fließend" getaltet werden muss für einen Fußball, "der so viel Leidenschaft in uns auslöst".