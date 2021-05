Regionalligist BSG Chemie Leipzig geht mit einem veränderten Gesicht in die neue Saison. Wie der Verein am Donnerstag erklärte, werden sieben Spieler keinen neuen Vertrag erhalten. Dabei handelt es sich um Pascal Pannier, Denny Krahl, Burim Halili (schließt sich Rivale FC Carl Zeiss Jena an), Björn Nikolajewski, Tomaš Petraček, Julien Latendresse-Levesque und Florian Schmidt.