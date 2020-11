Die Bilanz ist verheerend: Zehn Spiele in Folge ohne Sieg, ein Torverhältnis von 2:15 aus den vergangenen fünf Partien und – na klar – die Rote Laterne in der Tabelle. Der Bischofswerdaer FV steht in der Regionalliga mit dem Rücken zur Wand. Die üblichen Reaktionen in so einer Situation: Trainerentlassung, Spielersuspendierung, hektisches Agieren auf dem Transfermarkt.

Schmidt: "Können auch mal 20 Spiele nicht gewinnen"

Nicht so in Bischofswerda. Im "Tor zur Oberlausitz" ticken die Uhren anders. "Zehn Spiele in Serie. Ich zähle keine Spiele. Das ist sinnloses Gequatsche", reagierte BFV-Trainer Erik Schmidt nach der 0:2-Niederlage im Kellerduell in Rathenow auf entsprechende Nachfragen mit einer Mini-Wutrede. "Wir wissen, dass wir auch mal 15 oder 20 Spiele nicht gewinnen können. Wenn das den Abstieg bedeutet, dann ist es halt der Abstieg – und dann ist das auch überhaupt kein Problem." BFV-Cheftrainer Erik Schmidt (mi.): "Zehn Spiele in Serie. Ich zähle keine Spiele. Das ist sinnloses Gequatsche." Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Furioser Start – und dann Abrutschen und Pech