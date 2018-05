Fußball Lok Leipzig greift nach Nazi-Skandal durch

Im Nachwuchs von Lok Leipzig hat es einen üblen Vorfall gegeben. Wie der Verein in einer Pressemitteilung erklärte, haben mehrere Spieler der ersten B-Jugend – im Schnitt 16 und 17 Jahre alt - nach einer Aufforderung des Co-Trainers auf dem Vereinsgelände für ein Mannschaftsfoto mit dem Hitlergruß posiert. Als der Verein davon erfuhr, reagierte er prompt. Die beiden betreffenden Nachwuchs-Trainer wurden entlassen. Gegen den Co-Trainer wurde zudem Strafanzeige gestellt und ein lebenslanges Hausverbot verhängt. Die Spieler wurden aus dem Training genommen und sind bis zum Saisonende vom Spielbetrieb suspendiert. Auch der langjährige Nachwuchschef Jörg Seydler wurde zum Rücktritt aufgefordert.

Auf seiner Facebook-Seite schrieb der Verein am Freitagabend: "Beim Zeigen dieses Grußes handelt es sich nicht nur um den Straftatbestand der Volksverhetzung. Er steht stellvertretend für die millionenfache Ermordung von Menschen in einem Unrechtssystem. Das ist also weder ein Kavaliersdelikt noch eine Provokation oder gar ein 'Spaß'."