Wer steigt in die 3. Liga auf - und wie?

Seit der Saison 2018/2019 hat sich die 3. Liga dazu bereit erklärt, von drei auf vier Absteiger aufzustocken. Entsprechend gibt es auch vier Aufsteiger aus den fünf Regionalligen. In der vergangenen Saison hatte die Regionalliga Nordost einen festen Aufsteiger, der Chemnitzer FC nutzte diese Chance. In dieser Saison ist der Weg steiniger. Der Nordost-Meister muss sich in Aufstiegsduellen durchsetzen und bekommt es mit dem Sieger aus dem Westen zu tun. Gutes Omen? 2017 feierte Jena, hier mit René Klingbeil, den Aufstieg in die 3. Liga. Die Thüringer bezwangen den West-Vertreter Viktoria Köln. Bildrechte: IMAGO

Wie und wann laufen die Aufstiegsspiele Nordost - West ab?

Es wird ein Hin- und Rückspiel geben. Die genauen Termine beschließt das DFB-Präsidium. Das kommt am 6. März wieder zusammen. Ebenfalls im März soll ausgelost werden, wer zuerst Heimspiel hat. Die Regionalligen enden am 16. und 17. Mai, der Finaltag der Amateure ist für den 23. Mai geplant. In dessen Rahmen sollen alle Landespokalfinals stattfinden. DFB-Präsident Fritz Keller (re.) mit MDR-Sportchef Raiko Richter Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Situation in der Regionalliga West