Wie desillusionierend die ersten Saisonwochen für den ZFC Meuselwitz nach einem bemerkenswert ambitionierten Transfersommer der Thüringer waren, lässt sich kaum besser als an der kurzen Lunte von Hubert Wolf abbilden. "Man kommt nicht umhin, zu konstatieren, dass dort, wo andere einen Sturm haben, wir weichgespülte Waschlappen an die Leine geklammert haben", zürnte der Präsident und Mäzen des ZFC ungeduldig im Stadionheft vor dem letzten Heimspiel gegen den BFC Dynamo.

ZFC-Präsident Hubert Wolf. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

"Ob das jetzt dazu was beiträgt, in so einer Phase so etwas zu schreiben, das muss der Herr Wolf selber beantworten", monierte Mittelstürmer Benjamin Förster. "Uns als Mannschaft hilft’s auf gar keinen Fall weiter. Es bringt uns nicht weiter, wenn wir uns dann selber zerfleischen."



Wolfs – nun ja – unorthodoxen Aufrüttlungsversuch hatte Förster nach seinem ersten Saisontor – dem zwischenzeitlichen 2:1 gegen den BFC – mit einem süffisanten "Waschlappen"-Jubel quittiert. Das Problem: der alles andere als überzeugend auftretende BFC gewann dennoch 3:2 auf der Glaserkuppe. Zwar zeigte sich die so gescholtene Offensivabteilung stark formverbessert, dafür sorgten einmal mehr folgenschwere Defensivaussetzer für die schon vierte Pleite in Serie. Umso wegweisender wird das anstehende Mittwochsauswärtsspiel bei noch sieglosen Rathenowern.